أخبار عاجلة

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يطلق مبادرة عودة القرية المنتجة في مقابل المستهلكة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يطلق مبادرة عودة القرية المنتجة في مقابل المستهلكة

01:49 م الإثنين 17 يوليو 2017

محافظ القليوبية يطلق مبادرة عودة القرية المنتجة في مقابل المستهلكة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، اجتماعا مع الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات مركز البحوث، وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأكثر من 100 شاب من شباب قرى المحافظة، وذلك لبحث تفعيل القرية المنتجة.

وأطلق عشماوي، مبادرة عودة القرية المنتجة في مقابل القرية المستهلكة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى خلق فرص مناسبة ومستحدثة ومستدامة للشباب، وتنمية الكوادر الشابة في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، وأيضًا بهدف إنشاء شراكة مع الشباب وربطها باحتياجات سوق العمل، وتشجيع روح التنافسية لدى الشباب لتنمية أفكارهم، وإنشاء حاضنة أعمال مشروعات للشباب بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف المحافظ أنها تهدف أيضًا إلى تحقيق تكامل بين القرى المتجاورة في إنتاج الاحتياجات اليومية من المنتجات الزراعية والغذائية، في مجال الإنتاج الحيواني والدواجن، والخضر، والمخبوزات، والبقول والحبوب.

وأمر "عشماوي" بتشكيل لجنة يكون مهامها تحديد الأماكن التي يجري فيها زرع الشتلات على المصارف والترع، وذلك عبر ممثلين من مركز البحوث الزراعية ومن مديري الري والصرف بالقليوبية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ القليوبية يتفقد منطقة "العكرشة" بالخانكة للتعرف على مشاكلها

    أخبار

  • محافظ القليوبية يطلق اسم شهيد العريش على مدرسة عرب جهينة بشبين القناطر

    أخبار

  • السبت.. انتخابات الجمعية المركزية الزراعية بالإسماعيلية

    أخبار

  • وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد دعم الاستثمار الداجني

    أخبار

إعلان

9baf9b45b5.jpg
d79eaa2a88.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية