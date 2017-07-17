محافظ القليوبية يطلق مبادرة عودة القرية المنتجة في مقابل المستهلكة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، اجتماعا مع الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات مركز البحوث، وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأكثر من 100 شاب من شباب قرى المحافظة، وذلك لبحث تفعيل القرية المنتجة.

وأطلق عشماوي، مبادرة عودة القرية المنتجة في مقابل القرية المستهلكة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى خلق فرص مناسبة ومستحدثة ومستدامة للشباب، وتنمية الكوادر الشابة في مجالات الزراعة والتنمية الريفية، وأيضًا بهدف إنشاء شراكة مع الشباب وربطها باحتياجات سوق العمل، وتشجيع روح التنافسية لدى الشباب لتنمية أفكارهم، وإنشاء حاضنة أعمال مشروعات للشباب بمركز البحوث الزراعية.

وأضاف المحافظ أنها تهدف أيضًا إلى تحقيق تكامل بين القرى المتجاورة في إنتاج الاحتياجات اليومية من المنتجات الزراعية والغذائية، في مجال الإنتاج الحيواني والدواجن، والخضر، والمخبوزات، والبقول والحبوب.

وأمر "عشماوي" بتشكيل لجنة يكون مهامها تحديد الأماكن التي يجري فيها زرع الشتلات على المصارف والترع، وذلك عبر ممثلين من مركز البحوث الزراعية ومن مديري الري والصرف بالقليوبية.