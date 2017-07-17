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بالصور.. "إمكان" يؤهل 2000 شاب وفتاة لسوق العمل في الأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "إمكان" يؤهل 2000 شاب وفتاة لسوق العمل في الأقصر

01:38 م الإثنين 17 يوليو 2017

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الأقصر - محمد محروس:

شهد محمد بدر محافظ الاقصر، وطه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، ختام مؤتمر "إمكان" برنامج تعليم ريادة الأعمال، بإحدى فنادق الأقصر.

وقال المحافظ، في كلمته إنه يجب استغلال القوة الشبابية بمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن طلاب التعليم الفني بمجرد تخرجهم، إما يجلسون على المقاهي، او يعملون سائقي "توك توك".

وقالت جيوفانا سيجيلي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومدير المكتب الإقيليمي، إنه جرى تدريب 2000 شاب وفتاة بالأقصر، وتوفير 63 فرصة استثمارية.

وأضافت أن هذا المشروع يهدف لإيجاد فرص عمل للشباب، خاصة أن هناك مشاكل في التوظيف في ، وأن في كل عام يوجد ما بين 700 إلى 800 ألف عاطل جديد يبحثون عن فرص عمل.

فيما قالت الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة الصناعة والتجارة، إنها تواصلت مع محافظة الأقصر منذ عام تقريبًا، ومن المقرر أن يعقد حفل ختام "إمكان" نهاية العام الجاري بالأقصر.

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