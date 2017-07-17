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بالصور.. محافظ دمياط يكرّم أوائل الثانوية العامة والدبلومات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ دمياط يكرّم أوائل الثانوية العامة والدبلومات

01:29 م الإثنين 17 يوليو 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:
كرّم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أوائل الجمهورية والمحافظة لشهادة الثانوية العامة، في حفل كبير بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، اليوم الاثنين، في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومديري الإدارات التعليمية.

وقال محافظ دمياط، في كلمته خلال الحفل، إن التفوق السبيل الوحيد للنهوض نحو العلم والتقدم ومواكبة ما يحدث في البلاد المتقدمة، مشيرًا إلى أن أهالي المحافظة يفخرون بالإنجازات التي حققها الأوائل، مبديًا آماله في أن يواصل المكرمين نجاحاتهم في سنوات الدراسة الجامعية وما بعد التخرج.
وأوضح طه، أن هناك جهودًا تبذل من أجل إنشاء كليات الهندسة والطب والحقوق بجامعة دمياط حتى يمكن أن تضم نخبة متميزة من أبناء المحافظة النابغين، لافتًا إلى أن التكريم يأتي تقديرًا لجهود الأوائل وكونهم نماذج يحتذى بها.

ومن المقرر عقد حفل تكريم آخر لأوائل الجمهورية والمحافظة في الدبلومات الفنية في حضور أسرهم وتكريم عدد من القائمين على العملية التعليمية والمعلمين المتميزين، في اليوم ذاته، بقاعة المؤتمرات بمدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بمدينة دمياط الجديدة.

وحصل محمد حازم عيسى، الطالب بمدرسة أبو بكر الصديق، على المركز الأول على مستوى الجمهورية "علمي علوم"، بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة وبلغ عددهم 35 طالبًا وطالبة بواقع 10 طلاب شعبة "علمي " و14 طالبًا وطالبة شعبة "علمي علوم" و11 طالبًا وطالبة شعبة "الأدبي".

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