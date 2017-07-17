أخبار عاجلة

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

سر نكهة بطاطس ماكدونالدز اللذيذة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سر نكهة بطاطس ماكدونالدز اللذيذة

01:46 م الإثنين 17 يوليو 2017

سر نكهة بطاطس ماكدونالدز اللذيذة

سر نكهة بطاطس ماكدونالدز اللذيذة

كتبت ـ أسماء حمدى:

أي وجبة من ماكدونالدز لا تكتمل بدون بطاطس ماك اللذيذة المقرمشة، والتي لن تجدها في أي مطعم آخر. ولكن، هل سألت نفسك يوماً ما هي مكوناتها؟ فهي ليست بطاطس تقليدية كالتي نقوم بإعدادها في المنزل بالتأكيد.

وقد كشف موقع "independent" في تقرير له عن سر النكهة اللذيذة للبطاطس، حيث أكد أن بطاطس ماكدونالدز تتميز بنكهة اللحم البقري الطبيعي، وهذا يعني أنها ليست نباتية لأن مذاقها الفريد مستمد في الحقيقة من الحليب، وتُدرج هذه النكهة على القائمة وتحتوي على "قمح وحليب كمكونات مبدئية".

وتحتوي مكونات البطاطس الشهيرة على: البطاطس، زيت الخضراوات (زيت الكانولا، زيت الذرة، زيت فول الصويا، زيت فول الصويا المهدرج، نكهة لحم البقر الطبيعية) و"مشتقات القمح والحليب"، سكر العنب، حمض الصوديوم بيروفوسفات (للحفاظ على اللون)، الملح.

ويقول ماريو دوبويس، مدير الإنتاج في شركة McCain"" التي توفر البطاطس المقلية لماكدونالدز في كندا: "بعد تقطيع البطاطس، نضع الشرائح داخل وعاء السلق لإزالة السكر الطبيعي عن الشرائح، وأثناء عملية السلق، تتحلل البروتينات الموجودة في القمح والحليب، ثم يُضاف المذاق اللذيذ بطعم اللحم إلى البطاطس الشهية".

واكدت ماكدونالدز أنها لا تستخدم نوعاً خاصاً من البطاطس، وإنما تصنعها من كافة أنواعها، التي يجري تقشيرها وتقطيعها وقلْيها جزئياً ثم تعبئتها كي تُشحن إلى المطاعم. وتُقْلى البطاطس أولاً في المصانع ثم في الفروع المختلفة مرة أخرى.

 

إعلان

إعلان

d90f006f9b.jpg
83ff81d56d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية