سر نكهة بطاطس ماكدونالدز اللذيذة

كتبت ـ أسماء حمدى:

أي وجبة من ماكدونالدز لا تكتمل بدون بطاطس ماك اللذيذة المقرمشة، والتي لن تجدها في أي مطعم آخر. ولكن، هل سألت نفسك يوماً ما هي مكوناتها؟ فهي ليست بطاطس تقليدية كالتي نقوم بإعدادها في المنزل بالتأكيد.

وقد كشف موقع "independent" في تقرير له عن سر النكهة اللذيذة للبطاطس، حيث أكد أن بطاطس ماكدونالدز تتميز بنكهة اللحم البقري الطبيعي، وهذا يعني أنها ليست نباتية لأن مذاقها الفريد مستمد في الحقيقة من الحليب، وتُدرج هذه النكهة على القائمة وتحتوي على "قمح وحليب كمكونات مبدئية".

وتحتوي مكونات البطاطس الشهيرة على: البطاطس، زيت الخضراوات (زيت الكانولا، زيت الذرة، زيت فول الصويا، زيت فول الصويا المهدرج، نكهة لحم البقر الطبيعية) و"مشتقات القمح والحليب"، سكر العنب، حمض الصوديوم بيروفوسفات (للحفاظ على اللون)، الملح.

ويقول ماريو دوبويس، مدير الإنتاج في شركة McCain"" التي توفر البطاطس المقلية لماكدونالدز في كندا: "بعد تقطيع البطاطس، نضع الشرائح داخل وعاء السلق لإزالة السكر الطبيعي عن الشرائح، وأثناء عملية السلق، تتحلل البروتينات الموجودة في القمح والحليب، ثم يُضاف المذاق اللذيذ بطعم اللحم إلى البطاطس الشهية".

واكدت ماكدونالدز أنها لا تستخدم نوعاً خاصاً من البطاطس، وإنما تصنعها من كافة أنواعها، التي يجري تقشيرها وتقطيعها وقلْيها جزئياً ثم تعبئتها كي تُشحن إلى المطاعم. وتُقْلى البطاطس أولاً في المصانع ثم في الفروع المختلفة مرة أخرى.