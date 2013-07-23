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وشاح "كابادوكيا" التركي يلقى إعجاب السائحات في الأناضول

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وشاح "كابادوكيا" التركي يلقى إعجاب السائحات في الأناضول وشاح "كابادوكيا" التركي يلقى إعجاب السائحات في الأناضول

كتب : الأناضول منذ 44 دقيقة

تشتهر سيدات وفتيات الأناضول، بالشالات المزينة التي يستخدمونها كحجاب للرأس، وباتت تلك الشالات تلفت انتباه السائحات اللاتي يتدفقن على منطقة "كابادوكيا" السياحية، وسط الأناضول التركي.

وتتميز تلك الشالات بألوانها المتنوعة، وبحوافها التي تتزين بالدانتيل، وأصبحت السائحات يتسابقن على شرائها بأسعار تتراوح بين 5 و20 ليرة تركية، (2.6 و10.4 دولار)، ويبدون في منتهى السعادة وهن يرتدينها ويلتقطن الصور.

وقالت "أنا ماريت"، التي تعمل كمصممة في بيت أزياء بألمانيا، وقدمت كابادوكيا للسياحة، إن الشالات التركية بات يطلق عليها في ألمانيا، "البنت التركية"، وعبرت ماريت عن تأثرها الشديد بملابس سيدات الأناضول، وأكدت عزمها على نشر تصاميم الملابس التركية في ألمانيا.

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