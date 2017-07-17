"بعد وفاة 20 شخصا".. برلماني يطالب باغلاق شاطيء في الأسكندرية

كتب- أحمد علي:

طالب النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر بالإسكندرية، الدكتور محمد سلطان محافظ الأسكندرية، بضرورة توفير الأمان بجميع شواطئ المحافظة، وخاصة بعد تكرار حوداث الغرق الاخيرة بشاطيء النخيل، بمنطقة العجمي والتى راح ضحيته اكثر من 20 غريقا، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشدد حافظ فى بيان صحفى اليوم الإثنين على ضرورة تزويد شاطيء النخيل بأفراد مدربين فى عمليات الإنقاذ، وسرعة تطوير العيادات والإسعافات الأولية بالشواطئ، وتزويدها بسيارات إسعاف مجهزة، ووضع إرشادات وعلامات على الشاطئ لتوضيح المناطق الخطرة، وذلك لتوفير الأمان والحماية للمواطنين من الغرق والحفاظ على أرواحهم.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد أطلقوا حملة لتحذير المصطافين من وجود نوع من الدوامات يسمى «الساحبة» في شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية تنتج بسبب وجود حفر عميقة في رمال البحر، وتسببت في غرق كثير من المصطافين مطالبين بإغلاق الشاطئ لما يمثله من خطورة على أرواح المترددين عليه.

وأشار النائب حسنى حافظ أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل يطالب بسرعة التحقيق العاجل مع إدارة الجمعية المسئولة عن الشاطئ، لعدم توافر أفراد مدربين على عمليات الإنقاذ، ولافتات تحذيرية وريات استرشادية قائلا: "شاطيء النخيل يعد مقبرة المصطافين مطالبا بضرورة تطوير الشاطيء".