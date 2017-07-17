مدير "تنسيق جامعة القاهرة": 20 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الآن

كتبت- نانيس البيلي:

قال الدكتور سمير شاهين المدير التنفيذي لمكتب تنسيق جامعة القاهرة، إن عدد طلاب المرحلة الأولى الذين سجلوا رغباتهم على موقع تنسيق الجامعات حتى الآن بلغ حوالي 20 ألف طالب على مستوى الجمهورية.

وأضاف شاهين في تصريحات صحفية خلال تفقده معامل الحاسب الآلي بهندسة القاهرة، أنه من المتوقع أن يصل عدد الطلاب المسجلين لرغباتهم على "السيستم" بعد غلق مكاتب التنسيق بالجامعات في الرابعة عصراً إلى نحو من 30 إلى 40 ألف طالب وطالبة.

وأشار "شاهين"، إلى أن حوالي 12 ألف طالب كانوا قد سجلوا رغباتهم على موقع تنسيق الجامعات حتى التاسعة صباحاً منذ فتح الموقع في الساعة 12 صباحاً. قبل أن يقوم 8 آلاف آخرين بالتسجيل حتى ظهر اليوم.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات اليوم الاثنين، بإجمالي 109 ألف طالب، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%. أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.