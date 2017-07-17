أخبار عاجلة

كوريا الشمالية: برنامجنا النووي لن يخضع للتفاوض لاستمرار سياسة العداء الأمريكية -
أزهري: دعوى التظاهر لنصرة الأقصى في الحج «مسمومة» (فيديو) -
بعد هجوم برشلونة.. الشرطة الإسبانية تقتل خمسة مشتبه بهم في هجوم إرهابي ثان -
ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة -
سحر نصر: 8.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن -
المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5% -
رونالدو وراموس يواسيان برشلونة: الأخبار مذهلة.. لا لديكتاتورية الخوف -
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط المتهم الهارب من الأمن أثناء عرضه على محكمة الحسينية بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط المتهم الهارب من الأمن أثناء عرضه على محكمة الحسينية بالشرقية

01:28 م الإثنين 17 يوليو 2017

ضبط المتهم الهارب من الأمن أثناء عرضه على محكمة الحسينية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، من ضبط المتهم الهارب من القوات المُكلفة بتأمينه، أثناء عرضه على محكمة جُنح الحسينية.

وهرب متهم، محتجز على ذمة قضية سرقة معدات من شركة مياه الشرب بالصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، من القوات المُكلفة بتأمينه، أثناء عرضه على محكمة الحسينية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بهروب المتهم "رمضان.ب.ح.غ" عامل، مُقيم بالصالحية الجديدة، أثناء عرضه على قاضي التجديد بمحكمة الحسينية.

وتبين أنه أثناء عرض المتهم على قاضي التجديد، لنظر تجديد حبسه في قضية سرقة معدات من شركة مياه الشرب، في القضية رقم 2762 جنح الصالحية الجديدة، طلب من الحراسة الأمنية السماح له بدخول الحمام، قبل أن يقوم بمغافلتهم ويلوذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، من ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هروب متهم خلال عرضه على محكمة الحسينية في الشرقية

    أخبار

  • "بورة سوهاج" عطشى- الأهالي: نلجأ للطلمبات منذ يونيو.. وشركة المياه

    أخبار

  • إحباط ترويج 2000 قرص مخدر في الشرقية

    أخبار

  • تشريح جثة طالب ثانوي انتحر عقب رسوبه بالشرقية.. وشهود: "معايرة والدته

    أخبار

إعلان

50b299edb8.jpg
9fca919525.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الشمالية: برنامجنا النووي لن يخضع للتفاوض لاستمرار سياسة العداء الأمريكية

كوريا الشمالية: برنامجنا النووي لن يخضع للتفاوض لاستمرار سياسة العداء الأمريكية

بعد هجوم برشلونة.. الشرطة الإسبانية تقتل خمسة مشتبه بهم في هجوم إرهابي ثان

بعد هجوم برشلونة.. الشرطة الإسبانية تقتل خمسة مشتبه بهم في هجوم إرهابي ثان

ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة

ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة

سحر نصر: 8.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن

سحر نصر: 8.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن