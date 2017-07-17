ضبط المتهم الهارب من الأمن أثناء عرضه على محكمة الحسينية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، من ضبط المتهم الهارب من القوات المُكلفة بتأمينه، أثناء عرضه على محكمة جُنح الحسينية.

وهرب متهم، محتجز على ذمة قضية سرقة معدات من شركة مياه الشرب بالصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، من القوات المُكلفة بتأمينه، أثناء عرضه على محكمة الحسينية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بهروب المتهم "رمضان.ب.ح.غ" عامل، مُقيم بالصالحية الجديدة، أثناء عرضه على قاضي التجديد بمحكمة الحسينية.

وتبين أنه أثناء عرض المتهم على قاضي التجديد، لنظر تجديد حبسه في قضية سرقة معدات من شركة مياه الشرب، في القضية رقم 2762 جنح الصالحية الجديدة، طلب من الحراسة الأمنية السماح له بدخول الحمام، قبل أن يقوم بمغافلتهم ويلوذ بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، من ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.