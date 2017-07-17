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أنباء عن بدء هجوم مدعوم من تركيا على مناطق "قسد" في حلب

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مصراوي Masrawy

أنباء عن بدء هجوم مدعوم من تركيا على مناطق "قسد" في حلب

01:29 م الإثنين 17 يوليو 2017

القاهرة/دمشق ( د ب أ)
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين ببدء هجوم عنيف للفصائل المدعومة من تركيا على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريف حلب الشمالي.

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي وريف عفرين بالريف الشمالي الغربي لحلب، تشهد انفجارات متتالية ناجمة عن قصف متصاعد ومكثف من قبل القوات التركية والفصائل المقاتلة المدعومة منها.

وحسب المرصد ، يأتي القصف المتصاعد بالتزامن مع معارك عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والفصائل المدعومة تركياً من جهة أخرى، على محاور بمحيط قرية عين دقنة، الواقعة إلى الشرق من مطار منج العسكري، وفي محيط مرعناز بشمال المطار، في محاولة من الفصائل لتحقيق تقدم على حساب قوات سوريا الديمقراطية، فيما تتزامن الاشتباكات مع قصف متبادل بشكل مكثف بين الطرفين، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية جراء القصف والاشتباكات.

وقال المرصد إن هذه الاشتباكات تأتي بعد تحضيرات من قبل القوات التركية، خلال الأيام الماضية، بمشاركة من الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في ريف حلب، لبدء عمل عسكري هدفه السيطرة على المنطقة الممتدة من مارع إلى دير جمال، بغية إعادة عشرات آلاف النازحين إلى قراهم التي نزحوا عنها بريف حلب الشمالي.

 

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