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مسلح يثير الذعر في مدرسة بألمانيا

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مصراوي Masrawy

مسلح يثير الذعر في مدرسة بألمانيا

01:24 م الإثنين 17 يوليو 2017

مسلح يثير الذعر في مدرسة بألمانيا

إسلينجن، ألمانيا (د ب أ)
هرعت الشرطة إلى إحدى المدارس المهنية في مدينة إسلينجن جنوبي ألمانيا بعدما تم رصد مسلح بداخلها اليوم الاثنين.

وقبضت الشرطة على شخص مشتبه به في أول الأمر إلا أنها أطلقت سراحه بعد ذلك.

وذكرت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تبين أن الشخص الذي ألقت القبض عليه ليس هو المسلح الذي تبحث عنه.

وبحسب البيانات، تواجد رجل بحوزته سلاح داخل مبنى مدرسة "فريدريش إبرت" المهنية لفترة قصيرة، ثم ابتعد عن المبنى. وبعد ذلك تم إبلاغ الشرطة وإطلاق انذار تحذيري من خطر وقوع إطلاق نار عشوائي.

وتم تمشيط المدرسة بحثا عن المسلح، إلا أنه لم يتم العثور عليه بداخلها، بحسب بيانات متحدث باسم الشرطة.

وتجمع الطلاب في مكان معين بالمدرسة لحين قدوم أسرهم لجلبهم من هناك.

وذكرت الشرطة أنها تبحث حتى الآن عن شخص يحمل المواصفات التالية: "رجل طوله حوالي 180 سم، ممشوق القوام وذو بشرة داكنة ولحية قصيرة، يرتدي قميصا أحمر وبنطال جينز وقبعة مموهة ونظارة قراءة".

وتشتبه السلطات في أن الرجل فر على متن دراجة بخارية.

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مصراوي Masrawy

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