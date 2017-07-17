فيديو| «الزراعة» عن تسبب الفواكه في نزلات معوية: «مشكلة كل موسم»

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قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما تداوله البعض عن تسبب بعض أنواع الفاكهه في الإصابة بنزلات برد، غير صحيح، موضحا: "كل موسم لازم يحصل المشكلة دي".

أضاف عبد الدايم، خلال لقائه، اليوم الإثنين، ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "مينفعش كل واحد بطنه توجعه يروح لدكتور يقولوا كلت بطيخ أو خوخ، فيقولوا هما السبب، موضحا أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي حقيقة تسبب الخوخ والبطيخ في الإصابة بالنزلات المعوية والتسمم لإحتوائهما على متبقيات المبيدات".

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وتابع: "بلاش نشر شائعات، الأخبار تنتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة"، مشيرا إلى أن هذه الأخبار تؤثر على قدرة مصر في تصدير منتجاتها للخارج.