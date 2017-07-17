«عبدالعال» يلتقي بنائبة الرئيس الأرجنتيني بمقر البرلمان

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يلتقي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلًا من نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين جابرييلا ميتشيتي، وسفير دولة المكسيك لدى القاهرة خوسيه اوكتابيو تريب، بمقر المجلس، اليوم الإثنين.

يأتي ذلك بعدما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية جابرييلا ميتشيتي، التي تقوم بزيارة رسمية لمصر، وتتزامن زيارتها لمصر مع مرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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ويبحث كلًا من «عبدالعال» ونائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، خلال اللقاء، سبل دعم وتوطيد التعاون البرلماني والعلاقات الثنائية بين مصر والأرجنتين، وأهمية تشكيل جمعية صداقة برلمانية مصرية أرجنتينية.