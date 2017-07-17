أخبار عاجلة

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«عبدالعال» يلتقي بنائبة الرئيس الأرجنتيني بمقر البرلمان

Google+ Print
«عبدالعال» يلتقي بنائبة الرئيس الأرجنتيني بمقر البرلمان «عبدالعال» يلتقي بنائبة الرئيس الأرجنتيني بمقر البرلمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يلتقي الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلًا من نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين جابرييلا ميتشيتي، وسفير دولة المكسيك لدى القاهرة خوسيه اوكتابيو تريب، بمقر المجلس، اليوم الإثنين.

يأتي ذلك بعدما التقى الرئيس عبدالفتاح ، بقصر الاتحادية جابرييلا ميتشيتي، التي تقوم بزيارة رسمية لمصر، وتتزامن زيارتها لمصر مع مرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

شاهد أيضا

ويبحث كلًا من «عبدالعال» ونائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، خلال اللقاء، سبل دعم وتوطيد التعاون البرلماني والعلاقات الثنائية بين والأرجنتين، وأهمية تشكيل جمعية صداقة برلمانية مصرية أرجنتينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي