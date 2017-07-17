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هالة أبو السعد: مصر رائدة فى مكافحة فيروس سي

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هالة أبو السعد: مصر رائدة فى مكافحة فيروس سي هالة أبو السعد: مصر رائدة فى مكافحة فيروس سي

التحرير

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أشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بالجهد المبذول من أجل القضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عنه، مشيرة إلى أن أصبحت رائدة فى مجال مكافحة فيروس "سي".

وقالت أبو السعد، فى تصريح لها اليوم الإثنين، إن هناك شركات عالمية ترسل أفواجا إلى مصر للعلاج من فيرس "سي"، وهذا انجاز طبي خارق يحسب لمصر ولوزير الصحة، لافتة إلى أن هذا الفيروس فشلت دول بأكملها فى علاجه، الامر الذي دفع منظمة الصحة العالمية بارسال خطاب شكر إلى الجهات المعنية التي ساعدت في القضاء فيروس "سي" في مصر.

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وأوضحت عضو مجلس النواب، أن نجاح التجربة المصرية فى القضاء على فيروس سي، أصبحت نموذجا يحتذى به في سائر العالم ليس فقط لإعطائها الأمل في القضاء على المرض، وإنما لتكاتف جميع الجهود في خطة عمل قومية تشمل الوقاية بزيادة الوعي المجتمعي تجاه طرق الإصابة بالفيروس وكيفية العلاج منه، وتوفير العلاج للمرضى المصابين، والمتابعة والتقييم المستمر لخطة العمل.

وتوجهت بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح ، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، لنجاح خطة القضاء على إلتهاب الكبد الفيروسي "سي" التى تنتهي فى 2020.
  
 

 

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التحرير

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