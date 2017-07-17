فيديو| المرور للمواطنين: «راقبوا سواقين الميكروباص»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ناشد اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذي لمشروع سرفيس القاهرة، المواطنين بتطبيق مفهوم الرقابة الشعبية، من خلال الحصول على رقم "الميكروباص" والاتصال تليفونيًا على الخط الساخن لإدارة مرور القاهرة 136.

أضاف جمجوم، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc": "لدينا رقابة يومية مستمرة وحملات من إدارة المرور على الطرق، لمراقبة الالتزام بالتعريفة وعدم تجزئة خط السير".

شاهد أيضا

وتابع: "تم ضبط 193 حالة في زيادة التعريفة"، موضحا أن مباحث المرور تحرر محاضر بالواقعة، وتوقع غرامة على السائق بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 1500 جنيه.