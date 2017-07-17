مرصد الإفتاء: الجدل بشأن تسمية خليفة زعيم تنظيم "داعش" يؤكد مقتله

كتب- محمود مصطفى:

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن الجدل المثار حاليًّا حول تسمية خليفة زعيم تنظيم "داعش" أبي بكر البغدادي يعد دليلًا يؤكد صحة خبر مقتله.

وأضاف مرصد الإفتاء في بيان له اليوم الاثنين، أن قادة التنظيم حاولوا إخفاء خبر مقتل البغدادي لعدة شهور، لافتا إلى أن الجدل المثار حاليا حول خليفته، يعد دليلا آخر على وجود صراع داخلي على الزعامة ينذر بحدوث انشقاقات وتصدعات في جسد التنظيم، على غرار ما جرى في أعقاب الصراع على زعامة تنظيم "بوكو حرام" فينيجيريا.

وأوضح المرصد أن قائمة الأسماء المرشحة لتولي زعامة التنظيم الإرهابي كبيرة،، أبرزها جلال الدين التونسي، زعيم التنظيم في ليبيا، وأبرز المرشحين لقيادة التنظيم، وهو إرهابي تونسي، اسمه الحقيقي محمد بن سالم العيوني، من مواليد 1982 بمنطقة المساكن التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، هاجر إلى فرنسا منذ تسعينيات القرن الماضي، وتمكَّن من الحصول على الجنسية الفرنسية، وخلال عام 2011 عاد العيوني إلى تونس، ومنها انتقل إلى سوريا للمشاركة في القتال، وأعلن عام 2014 انضمامه للتنظيم، بعد أن قتل آمر "كتيبة الغرباء"، ليتولى قيادتها حتى أصبح من أهم القيادات في التنظيم المقربةمن أبي بكر البغدادي، وعينه البغدادي العام الماضي بتعيينه أميرًا للتنظيم في ليبيا لما يتمتع به من قدرات قتالية وتنظيمية كبيرة ولعلاقاته القوية مع التنظيمات الإرهابية في شمال أفريقيا، خاصة أن التنظيم يرغب في التغلغل فيمناطق الشمال الأفريقي لتعويض خسائره المتتالية في سوريا والعراق.

وأوضح المرصد، أن المرشح الثاني لخلافة البغدادي هو أبو محمد الشمالي، زعيم التنظيم الإرهابي في سوريا، واسمه الحقيقي طارق الجربا، سعودي الجنسية ويشرف على عمليات تهريب المقاتلين والأموال والمعدات إلى سوريا عبر الحدودالتركية، وقد رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 5 ملايين دولار لمن يرشد أو يساعد في القبض عليه.

ونوه المرصد إلى أنه يأتي أيضا على لائحة خلافة البغدادي اثنان ينتميان إلى جزيرة "لاريونين"، وهما: فابيان كلين، 37 عامًا، وشقيقه جان مايكل، 34 عامًا، خاصة أن فابيان يعد المسئول الأول عن مجزرة باريس التي راح ضحيتها 129 شخصًا،إضافة إلى أعماله الكثيرة في تجنيد المقاتلين بأوروبا والتنسيق معهم للعمليات الإرهابية هناك.

وتابع: "من المفترض أن فابيان يعيش حاليًّا في سوريا، خصوصًا بعد ما ظهر تسجيل صوتي منسوب إليه يعلن فيهمسئوليته عن مجزرة باريس".

وأكد المرصد أن الصراع بين الأسماء المرشحة ينذر بسباق بينهم لتنفيذ العمليات الإرهابية النوعية التي تثبت أحقية كل منهم بزعامة التنظيم وخلافة البغدادي، خاصة أن كلًّا من المرشحين يملك مناطق نفوذ وشبكة علاقات قوية وعناصر مدربة تملك خبرات كبيرة.