"الأعلى للإعلام" يناقش مخالفات القنوات وإعلانات السحر الأربعاء المقبل

كتبت - هاجر حسني:

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيبحث في اجتماعه، الأربعاء القادم، ظاهرة إنتشار إعلانات السحر والشعوذة والبرامج التي تتحدث عنها، وذلك بعد أن تلقى المجلس العديد من الشكاوى حول إنتشار إعلانات عن السحر والشعوذة والأدوية المنشطة عبر شاشات عديدة بعضها يبث من مصر والأخر عبر أقمار عربية أو أجنبية.

وقال بيان المجلس، اليوم الإثنين، إنه سيبحث الموقف القانوني للشركات التي تملك حق بث هذه القنوات، كما يناقش المجلس أيضًا تجاوزات إحدى المذيعات التي قدمت مشاهد لتناول الهيرويين، بالإضافة إلى ملفات أخرى لنفس القناة حول علاقات الخادمات بأصحاب المنازل.

وأشار البيان إلى أن اللجان الثلاث التي شكلها المجلس لوضع معايير بحوث المشاهدة واستطلاعات الرأي وأسس إنشاء الشركة الوطنية لإستطلاع الرأي، وكذا لجنة وضع مقترح لقانون حرية تداول المعلومات، ستبدأ اجتماعاتها غدّأ الثلاثاء، لسرعة إنهاء أعمالها في المواعيد المقررة.

ويعقد مقرري اللجان وهيئة المكتب اجتماعًا، صباح الخميس المقبل، يحضره اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمتابعة أعمال اللجان الثلاث.