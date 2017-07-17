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تحقيق بريطاني في بصق رجل على سيدة ومحاولة نزع حجاب صديقتها

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مصراوي Masrawy

تحقيق بريطاني في بصق رجل على سيدة ومحاولة نزع حجاب صديقتها

01:11 م الإثنين 17 يوليو 2017

تحقيق بريطاني في بصق رجل على سيدة ومحاولة نزع حجاب صديقتها

لندن (بي بي سي)

تحقق الشرطة البريطانية في جريمة يشتبه أنها ارتكبت بدافع الكراهية بعد أن حاول رجل نزع حجاب سيدة مسلمة فى إحدى محطات مترو الأنفاق وبصق على صديقتها.

وكانت أنيسة عبد القادر تنتظر قطارا في محطة "بيكر ستريت" مساء الجمعة عندما تعرضت للاعتداء.

وفي وقت لاحق، نشرت أنيسة صورة لشخص على موقع تويتر قالت إنه هاجمها، وحثت الآخرين على مشاركة الصورة.

وأكدت شرطة النقل البريطانية أنها تجري تحقيقات حول الحادث.

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ونشرت عبد القادر تغريدة على تويتر قالت فيها: "حاول هذا الرجل في محطة "بيكر ستريت" نزع حجابي بالقوة، وعندما قاومت وحاولت التشبث بحجابي ضربني".

وأضافت: "وبعد ذلك اعتدى لفظيا على صديقاتي وعلي شخصيا، ودفع أحدهم إلى الجدار وبصق على وجهها".

وأعيد نشر تغريدة عبد القادر حتى الآن أكثر من 24 ألف مرة.

وقال متحدث باسم شرطة النقل البريطانية إنه يجري التحقيق فيما حدث على أنه جريمة من جرائم الكراهية، مشيرا إلى أن "مثل هذه التصرفات غير مقبولة تماما ولن نتسامح معها."

وأضاف: "تلقينا بلاغا بشأن الحادث ونحقق فيه".

هذا المحتوى من

BBC

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