عميد هندسة القاهرة لطلاب المرحلة الأولى: "مفيش حاجة اسمها كليات قمة"

كتبت- نانيس البيلي:

قال الدكتور سيد تاج الدين عميد هندسة القاهرة ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، إن موقع تسجيل الرغبات بمعامل الحاسب الآلي بالكلية يعمل بشكل سريع، وأنه حتى الآن لا توجد كثافة كبيرة من طلاب المرحلة الأولى الوافدين لتسجيل الرغبات.

وأضاف تاج الدين، في تصريح لمصراوي، أن الموقع مميكن ميكنة جيدة جداً، مشيراً إلى أنهم حريصون على توفير بيئة جيدة للطلاب لإتمام عملية التسجيل، وأن هناك مشرفين مدربين جيداً لمساعدة الطلاب.

ووجه "تاج الدين"، نصائح لطلاب المرحلة الأولى وهي تسجيل الـ60 رغبة التي يتيحها التنسيق بالكامل، وأن يسجل الكلية التي يحبها ويرغب في الالتحاق بها بصرف النظر عن المجموع، قائلاً "مفيش حاجة اسمها قمة، القمة هي أدائك انت".

وشهدت معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة إقبال كثيف من الطلاب لتسجيل رغباتهم.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات اليوم الاثنين، بإجمالي 109 ألف طالب وطالبة، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو المقبل.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%. أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.