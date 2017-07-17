رئيس "محلية النواب" يعلن عن زيارة عاجلة لجزيرة الوراق

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هيئة مكتب اللجنة بصدد القيام بزيارة عاجلة لجزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، بعد الأحداث التى شهدتها أمس الأحد، بين الأهالى وقوات الأمن.

وأكد السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، أن اللجنة تابعت ما حدث أمس بين قوات الأمن والأهالى، وكافة التداعيات التى طرأت بشأنها، الأمر الذى استوجب التنسيق بين هيئة مكتب اللجنة، ونواب الدائرة، للقيام بزيارة على أرض الواقع لرصد حقيقة الأوضاع، والاستماع للمواطنين.

ولفت السجينى إلى أنه كان يجب عدم الإغفال لتراكمات الأحداث بشأن هذه الجزيرة منذ السنوات الماضية، مع ضرورة وضع اعتبار للأحكام القانونية وهيبة الدولة، مؤكدا على أنه كان من الواجب التوازن بين الواقع الإنسانى والإجتماعى لأهالى هذه الجزيرة، وبين الواقع القانونى والتشريعى.

وأكد السجينى على أن زيارة أعضاء اللجنة سترصد حقيقة الأوضاع من أجل وضع رؤية متفق عليها، تحقق التوزان بين كافة الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية وبين الإطار القانونى وتطبيق القانون.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بأنه في إطار خطة عمل الحكومة لإزالة التعديات علي أراضي ‏الدولة، فقد توجهت مجموعات عمل لتنفيذ ٧٠٠ قرار إزالة وتقنين أوضاع بعض الأراضي بجزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، إلا أن القوات فوجئت بهجوم من بعض الأفراد المتعدين مستخدمين ‏الأسلحة النارية والخرطوش، ما دفع القوات ‏لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين مما أسفر عن إصابة ‏‏٨ ضباط شرطة بينهم اثنان برتبة لواء، وتم القبض علي ١٠ من مثيري الشغب، وجار التحقيق في الأحداث.‏