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نائبة برلمانية: مصر رائدة فى مكافحة فيروس سي

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مصراوي Masrawy

نائبة برلمانية: رائدة فى مكافحة فيروس سي

01:03 م الإثنين 17 يوليو 2017

نائبة برلمانية: مصر رائدة فى مكافحة فيروس سي

النائبة هالة أبو السعد

كتب- أحمد علي:

أشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بالجهد المبذول للقضاء على فيرس سي، والكشف المبكر عنه، حتى أصبحت مصر رائدة فى مجال مكافحة فيرس سي.

وقالت أبو السعد، إن هناك شركات عالمية ترسل أفواجا إلى مصر للعلاج من فيروس سي، وهو ما يعد انجازا طبيا، في الوقت الذي فشلت دول بأكملها فى علاجه. حسب بيان صادر، اليوم الإثنين.

وأوضحت النائبة: "هذا الأمر دفع منظمة الصحة العالمية بإرسال خطاب شكر إلى الجهات المعنية التي ساعدت في القضاء فيروس سي في مصر".

وأكدت أبو السعد، أن نجاح التجربة المصرية فى القضاء على فيرس سي أصبحت نموذجا يحتذى به في سائر العالم ليس فقط لإعطائها الأمل في القضاء على المرض وإنما لتكاتف جميع الجهود في خطة عمل قومية تشمل الوقاية بزيادة الوعي المجتمعي تجاه طرق الإصابة بالفيروس وكيفية العلاج منه، وتوفير العلاج للمرضى المصابين، والمتابعة والتقييم المستمر لخطة العمل.

وتوجهت أبو السعد، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح ووزير الصحة لنجاح خطة القضاء على التهاب الكبد الفيروسي "سي" التى تنتهي فى 2020.​

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