بالمستندات..مصراوي ينفرد بنشر كشوف أسماء المتعدين وقرارات الإزالة في جزيرة الوراق

كتب- محمد سامي:

حصل مصراوي على نص القرار الوزاري الصادر من الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والخاص بإزالة التعديات الواقعة في جزيرة الوراق بالقوة الجبرية، ويشمل القرار الصادر في 15 من يوليو الجاري علي 337 اسما من المتعدين على أراضي الدولة.

وبلغ إجمالي حالات تعديهم 500 حالة في جزيرة الوراق،كمات حصل "مصراوي" على صور من قرارات الإزالة الصادرة بقرار وزراي رقم 700 لسنة 2017 والذي يشمل على القانون رقم 143 لسنة 1981 في شان الأراضي الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 1975 بشأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعلى كتاب حي الوراق المؤرخ 29 – 3 -2017 بشأن التعديات على أراضي طرح النهر بناحية الوراق.

وشمل القرار إزالة كافة التعديات والإشغالات ايًا كان نوعها والواقعة بالجزيرة بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية، وتتراوح قرارات الإزالة ما بين سكن، مباني، عشش، وإشغالات، وجراج، ومرسى مراكب سياحية.

ووقعت اشتباكات، أمس الأحد، بين قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، أثناء توجه قوات من الشرطة لإزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة بالجزيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان إصابة 31 من رجال الشرطة جراء الاشتباكات من بينهم مساعد مدير أمن المحافظة.

وألقت الشرطة القبض على عدد من الأهالي بعد تفريقهم واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين.