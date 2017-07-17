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الامير وليام وزوجته كيت يقومان بزيارة إلى بولندا وألمانيا

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مصراوي Masrawy

الامير وليام وزوجته كيت يقومان بزيارة إلى بولندا وألمانيا

12:50 م الإثنين 17 يوليه 2017

الامير وليام وزوجته كيت يقومان بزيارة إلى بولندا وألمانيا

الامير وليام وزوجته كيت

لندن (د ب أ)

يبدأ اليوم الاثنين الامير البريطاني وليام وزوجته كيت، زيارة تستغرق خمسة أيام إلى بولندا وألمانيا، وسط ترقب ظهور طفليهما علانية.

ومن المقرر أن يصل وليام وكيت - دوق ودوقة كيمبريدج - إلى وارسو بعد ظهر اليوم، برفقة الامير جورج /3 أعوام/ والاميرة تشارلوت /عامان/.

وقال متحدث باسم قصر كنسينجتون، وهو مقر إقامتهما الرسمي في لندن، قبيل الرحلة، إنها ستكون الزيارة الرسمية الاولى للزوجين إلى بولندا وألمانيا، وذلك على الرغم من قيام وليام بزيارة إلى ألمانيا بمفرده العام الماضي.

وأوضح المتحدث: "إلى جانب لقاء قادة الأعمال التجارية وقادة والمجتمع المدني، فإن الدوق والدوقة سيعطيان الأولوية لفرص لقاء الشباب من البلدين؛ من رجال الأعمال إلى نشطاء الصحة النفسية، إلى جانب موهوبين لامعين من الشباب في الموسيقى والفنون".

ومن المتوقع أن يشاهَد الامير جورج والاميرة تشارلوت "مرتين على الاقل خلال الاسبوع".

ومن المتوقع أن يجتمع الزوجان الملكيان اليوم الاثنين مع زعماء بولنديين في القصر الرئاسي، وذلك قبل زيارة متحف "وارسو رايزينج ميوزيام".

ومن المقرر أن يتوجها إلى جدانسك غدا الثلاثاء، ليقوما بزيارة أحد معسكرات الاعتقال النازية، وحضور حفل في شارع بوسط المدينة، ولقاء أعضاء في حركة التضامن البولندية.

ومن المقرر أن يصلا إلى برلين بعد غد الاربعاء، كما سيتوجها إلى هايدلبرج وهامبورج أثناء تواجدهما في ألمانيا، بحسب قصر كنسينجتون.

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