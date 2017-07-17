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ألماني يستغيث بالمارة من فوق سيارة زوجته المسرعة

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مصراوي Masrawy

ألماني يستغيث بالمارة من فوق سيارة زوجته المسرعة

12:39 م الإثنين 17 يوليه 2017

ألماني يستغيث بالمارة من فوق سيارة زوجته المسرعة

برلين- (أ ش أ):

اضطرت الشرطة الألمانية للتدخل إثر اتصال العديد من المواطنين لإبلاغهم بأن رجلا يصرخ طالباً النجدة، متشبثاً بكل قوته بغطاء سيارة مسرعة تجوب شوارع مدينة دارمشتات بولاية هسن.

وذكر تقرير الشرطة أن المكالمات انهالت من شهود عيان بعدة شوارع أصيبوا بالصدمة إزاء مشهد الرجل وهو يمسك بكل عزمه بغطاء السيارة لكيلا يسقط من فوقها أثناء مرورها بعدة أحياء.

وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي، أن ضباط الشرطة تمكنوا من اعتراض طريق السيارة أثناء اقترابها من مخفر الشرطة، حيث وجدوا الرجل معلقا بسطح السيارة.

وكشفت التحقيقات أن السيدة التي كانت تقود السيارة هي زوجته وتبلغ من العمر 61 عاماً، وفسر الزوجان ما حدث بأنهما دخلا في نقاش زوجي حاد قررت الزوجة بعده أنه لا مفر من الخروج والانطلاق بالسيارة، ولكن زوجها (39 عاما) تسلق سطح السيارة في محاولة لوقفها، ولكنها لم تفعل بل انطلقت بالسيارة بكل سرعتها.

وقالت الزوجة في التحقيق إنها كانت تريد أن تقتاد زوجها مباشرة لقسم الشرطة لأنه كان يصرخ فيها بشدة، ولكن الضباط اشتموا رائحة كحول في نفس كلا الزوجين، وتأكد هذا من اختبار الكحوليات، ولكن تم توجيه الاتهام ضد الزوجة.

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