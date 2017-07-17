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"صحة دمياط" تستعد لزيارة وفد من الوزارة لتقييم المستشفيات - صور

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"صحة دمياط" تستعد لزيارة وفد من الوزارة لتقييم المستشفيات - صور

12:47 م الإثنين 17 يوليه 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:

عقد الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة في دمياط، اليوم الاثنين، اجتماعًا عاجلاً، استعدادًا لزيارة وفد من الوزارة لتقييم الأداء في المستشفيات والمراكز الطبية برئاسة الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، يوم الأربعاء المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة بمديرية الشئون الصحية، أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وجه وكيل الوزارة لبحث المشكلات التي يعاني منها أطباء مستشفى كفر سعد المركزي والعمل على حلها في أقرب وقت، فضلاً عن تكثيف الرقابة على مواعيد الحضور والانصراف والتشديد على الالتزام الإداري.

وتوجه الخطيب يرافقه الدكتور عبد العزيز فودة مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة إلى مستشفى كفر البطيخ لبحث عدد من الشكاوى في حضور المهندس محمد الحصي عضو مجلس النواب، ومجموعة من ممثلي المجتمع المدني.

وجرى الاتفاق على تنظيم وزيادة القوى البشرية للأطباء من مختلف التخصصات، وكذلك الاتفاق على تركيب جهاز لا سلكي بالمستشفى للتواصل مع نقاط الإسعاف مباشرةً لسهولة تحويل الحالات إلى مستشفى الطوارئ.

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