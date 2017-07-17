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"عطا": بدء المرحلة الثانية من التنسيق بعد ٧٢ ساعة من إعلان نتيجة الأولى

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مصراوي Masrawy

"عطا": بدء المرحلة الثانية من التنسيق بعد ٧٢ ساعة من إعلان نتيجة الأولى

12:41 م الإثنين 17 يوليه 2017

كتبت- داليا شبل ومادي غيث:

قال سيد عطا المشرف العام على التنسيق أن المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والتى بدأت صباح اليوم الإثنين، من المقرر أن تنتهى الجمعة المقبل.

وأكد "عطا" في تصريح لمصراوي، أن موقع التنسيق الالكتروني سيغلق باب التسجيل في تمام السابعة مساءا من يوم الجمعة.

وشدد "عطا" على ضرورة التزام كل طالب باليوم المحدد له طبقا لشريحة المجموع.

وأضاف "عطا"، أن المرحلة الثانية من المقرر أن تبدأ بعد ٧٢ ساعة من إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات اليوم الاثنين، بإجمالي 109 ألف طالب وطالبة، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.

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مصراوي Masrawy

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