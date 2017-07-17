القمة 114.. أرقام لا تفوتك من تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري

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يحتضن استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، موقعة القمة بين ناديي الأهلي والزمالك، المقامة اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في ختام منافسات الدوري الممتاز (المرحلة 34 والأخيرة).

ورغم حسم الأهلي درع الدوري الثاني على التوالي والـ39 في تاريخه منذ عدة أسابيع، فإن مباراة القمة دائما ما تحظى بأهمية خاصة لدى جماهير الفريقين، حيث تعد المواجهة بطولة في حد ذاتها.

ويسعى أبناء القلعة الحمراء بقيادة مديرهم الفني حسام البدري لتأكيد تفوقهم وزعامتهم للكرة المصرية من خلال الفوز بالقمة على حساب الغريم التقليدي، وذلك بعد أن بات الأهلي الممثل الوحيد للكرة المصرية حاليا في المسابقات الإفريقية بعد تأهله لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الآخر، يبحث الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو عن تعويض جماهير القلعة البيضاء عن فقدان الدوري والخروج المبكر من دوري أبطال إفريقيا، من خلال الفوز بالقمة ومن بعدها التتويج بالكأس والسوبر والبطولة العربية.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، تولي طاقم حكام أسكتلندي إدارة القمة 114 بقيادة الحكم الدولي وليام كولوم صاحب الـ38 عامًا «حكمًا للساحة»، وكل من فرانك كونر «مساعد أول»، وستيوارت ريمي «مساعد ثان».

وينتظر الأهلي بعض الأرقام القياسية حال التغلب على الزمالك، على رأسها تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا بالدوري على الفريق الأبيض لأول مرة منذ موسم "2007-2008"، حيث فاز الأهلي حينها في لقاء الدور الأول بهدف محمد أبو تريكة، وبالدور الثاني بثنائية عماد متعب، وأحمد فتحي.

ورغم التفوق الأحمر في لقاءات القمة، فإنَّه لم يستطع تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا على مدى 9 أعوام متتالية، ففي موسم "2008-2009"، فاز بهدف نظيف سجله الأنجولي فلافيو، ثم تعادلا دون أهداف بالدور الثاني، وفي موسم "2009-2010" تعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا دون أهداف، وثلاثة أهداف لكل منهما، وفي "2010 -2011" تعادل الفريقان دون أهداف، ثم فاز إيابًا (2-1).

كما في موسم "2013- 2014" فاز الأهلي في لقاء الدورة الرباعية بهدف من نيران صديقة، سجله أحمد توفيق، وفي موسم "2014- 2015" تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، ثم فاز الأهلي بثنائية نظيفة، وبالموسم الماضي فاز الأهلي بثنائية، ثم تعادل بدون أهداف بالدور الثاني، وبالموسم الحالي فاز بالدور الأول بهدفين نظيفين.

ويبحث الأهلي عن إنهاء الدوري دون هزيمة للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن حقَّق نفس الإنجاز 5 مرات مواسم "1975-1976"، "1978-1979"، "1985-1986"، "1998-1999"، "2004-2005"، ومنذ 12 عامًا، لم يستطع الأهلي تكرار هذا الإنجاز الذي حققه مع البرتغالي مانويل جوزيه.

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ويسعى حسام البدري، مدرب الأهلي لحسم البطولة دون هزيمة وإدراج اسمه ضمن المدربين الذين حسموا اللقب دون خسارة، وعلى رأسهم جوزيه، وراينر تسوبيل، والراحل محمود الجوهري، والمجري هيديكوتي.

وينتظر الأهلي أيضًا رقمًا قياسيًا آخر بالحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في لقاء الديربي بمسابقة الدوري منذ هزيمته يوم 21 مايو 2007، قبل 10 أعوام وشهرين تقريبًا.

وتشير الأرقام إلى أن الفريقين التقيا في 113 مباراة بالدوري فاز المارد الأحمر في 41 مباراة مقابل 25 مباراة للفارس الأبيض وتعادل الفريقان في 47 مباراة (27 تعادلا إيجابيا - 20 تعادلا سلبيا).

وتمكن الأهلي من الخروج في 48 مباراة بشباك نظيفة (كلين شيت)، مقابل 33 مباراة للزمالك، كما سجل لاعبو المارد الأحمر في شباك الفارس الأبيض 139هدفًا عن طريق 63 لاعبًا، مقابل 98 هدفًا للزمالك عن طريق 54 لاعبًا.

ويعد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق أكثر اللاعبين مشاركة من جانب المارد الأحمر في لقاءات القمة في الدوري بـ25 مباراة، كما أن السيد عطية توتو أكثر اللاعبين من جانب القلعة الحمراء تسجيلا في شباك الزمالك بـ7 أهداف في لقاءات الدوري.

في المقابل يعد هشام يكن مدافع الزمالك السابق أكثر اللاعبين مشاركة من جانب الفارس الأبيض في لقاءات القمة في الدوري بـ20 مباراة، كما أن علاء الحامولي أكثر اللاعبين من جانب أبناء ميت عقبة تسجيلا في شباك الأهلي بـ5 أهداف في لقاءات الدوري.

ويحمل المارد الأحمر الرقم القياسي في لقاءات الفريقين بخوضه أعلى عدد من المباريات المتتالية دون هزيمة بـ14 مباراة مقابل 9 للزمالك، كما يتساوى الفريقان في أعلى عدد من الانتصارات المتتالية وأعلى عدد من الهزائم المتتالية ولكل منهما 3 مباريات.

الجدير بالذكر أن هناك 34 لاعبًا شاركوا مع الفريق الأول بالناديين، آخرهم أحمد حمودي ودومينيك دا سيلفا ومؤمن زكريا وصبري رحيل وشريف أشرف وأحمد سمير فرج وهاني العجيزي ومعتز إينو وحسن ياسر المحمدي ومحمد عبد الله وحسن مصطفى وإبراهيم سعيد ومحمد صديق وطارق السعيد وأحمد حسن وعصام الحضري.