والده «سمكري» وكاد يبكي بسبب «حبيبته».. 7 تصريحات مثيرة لـ«محمد فراج»

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بأدوار صغيرة، استطاع الفنان "محمد فراج" أن يتربع على عرش النجوم الشباب قبل عدة سنوات، إلى أن أتت له الفرصة الأكبر في تاريخه الفني حتى الآن، بمشاركته في بطولة مسلسل "هذا المساء"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، فلفت انتباه الجميع وأبهر الكثيرين بأدائه غير المتوقع وقدرته على ملء جميع المساحات أمام الكاميرا، ولذلك كان من الطبيعي أن يكون خيارًا مفضلًا للبرامج التليفزيونية، للتعرف على المزيد عن حياته وشخصيته.

وحلَّ "فراج"، أمس الأحد، ضيفًا ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي "خيري رمضان" عبر فضائية "النهار"، فأدلى بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- نشأته

تحدث "محمد فراج" عن نشأته في بيئة شعبية لأب يعمل سمكري سيارات له 6 أبناء، "فراج" الأكبر فيهم، وتوفي منهم ثلاثة في الصغر، وأوضح "فراج" أن والده حرص على تربيتهم بطريقة مميزة، وقال: "كنت متعب، وفي الشارع من 5 سنين، وباحب الكورة والسينما والرسم المعماري".



2- الأهلي

عبر الفنان الشاب عن حبه الشديد لكرة القدم، موضحًا أنه لعب في البداية بمركز شباب "الحبانية"، ثم لعب بفريق الناشئين للنادي الأهلي، ولكن أسرته أجبرته على ترك الكرة والالتفات للتعليم.



3- معهد السينما

كشف "فراج" عن فشله في التعليم، قائلًا إنه كان "طالبًا فاشلًا"، وحصوله على مجموع متواضع في الثانوية العامة دفعه للالتحاق بمعهد السينما، حيث اكتشف موهبته في التمثيل، وهو ما لم يرق لأسرته فرفضوا ذلك، وحول أوراقه لكلية التجارة ثم التحق بمسرح الجامعة لتنمية موهبته.

4- الأجر الأول

"فراج" ككثير من الفنانين الذين بدأوا بأجور متواضعة، حيث كان أول أجر حصل عليه هو 25 جنيها فقط وعلبة كشري، وبعد مشاركته في فيلم "بنات وموتوسيكلات" حصل على أجر 4 آلاف جنيه أعطاهم لوالدته.

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5- أصعب موقف

أفصح "فراج" عن أصعب موقف في حياته، وهو وفاة والده في عام 2013، حيث كان يستعد للمشاركة في مسلسل "بدون ذكر أسماء"، ولكن شكَّل نبأ وفاة والده اهتزازًا في حياته، وتلا ذلك وفاة والدته في عام 2014 في أثناء تصويره مسلسل "عد تنازلي"، وهو ما يشكل صدمة في حياته، حيث إنهما لم يفرحا بنجاحه.

6- ثلاث رسائل

وجه "فراج" في الحلقة ثلاث رسائل للمقربين منه، فكانت الرسالة الأولى لوالده ووالدته، وقال فيها: "وحشتوني جدا، وأعتذر عن أي تعب قد تسببت لكما فيه، وكنت أتمنى وجودكما معي"، أما الرسالة الثانية فوجهها "فراج" لأساتذته "خالد جلال" و"حسين محمود" و"تامر محسن"، قائلًا: "أشكركم وجميلكم على رأسي إلى أن تنتهي أنفاسي"، وفي الرسالة الأخيرة تحدث "فراج" عن حبيبته ووجه لها الشكر لوجودها في حياته، متمنيًا أن يكملا حياتهما معًا، ودمعت عيناه عند التحدث عن علاقتهما.



7- أحمد السقا

أوضح "فراج" أن علاقته بالفنان أحمد السقا بدأت في أثناء تصوير فيلم "المصلحة"، وجمعهما مؤخرًا مسلسل "الحصان الأسود" الذي عرض في رمضان الماضي، وكشف عن رأيه في السقا قائلًا: "إنسان نظيف ومجتهد بدرجة غير عادية".

