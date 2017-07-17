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الأوقاف تحقق فى تحريض مساجد جزيرة الوراق ضد الجيش والشرطة

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الأوقاف تحقق فى تحريض مساجد جزيرة الوراق ضد الجيش والشرطة الأوقاف تحقق فى تحريض مساجد جزيرة الوراق ضد الجيش والشرطة

التحرير

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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، سيتم فتح تحقيق موسع للوقوف على حقيقة ما تردد حول استخدام منابر جزيرة الوراق فى التحريض ضد الجيش والشرطة، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف. 

وكان جمعة، أكد في تصريحات إعلامية، أنه إما أن تكون هناك دولة وقانون، أو نعيش بلا قانون، مؤكدًا أن كل من يعتدي على أرض الدولة فإنه يأكل في بطنه نارً، وذكر وزير الأوقاف أنه سيتم فتح تحقيق حول استخدام مساجد جزيرة الوراق في إثارة الأهالي وتحريضهم ضد رجال الدولة. 

وأوضح طايع للتحرير، أن وزارة الأوقاف تضرب بيد من حديد حول كل من يثبت تورطه فى أي أعمال تحاول أن تجعل من المنابر أداة سياسية أو تستخدم المنابر فى التحريض ضد مؤسسات الدولة أو تعطيل القانون. 

من جهته نفى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل أوقاف الجيزة، صحة ما تردد حول استخدام منابر مساجد جزيرة الوراق في التحريض ضد الجيش والشرطة.

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وأوضح عبد الرازق للتحرير، أن الجزيرة بها 15 مسجداً، وأنه قام بعمل جولة ميدانية ومعه رئيس الدعوة وذلك بالمرور على المساجد، والتواصل مع الأهالي حول صحة استخدام المنابر، مؤكدًا أن الأهالي أوضحوا أن التحريض كان من خلال ميكروفانت لبعض السيارات الممملوةكة للأهالى وليست المنابر .

مشيرًا إلى أن الوزير مختار جمعة، اتصل بأئمة المساجد نفسهم وذلك للتأكيد على عدم السماح باستخدام المنابر فى التحريض ضد الجيش والشرطة، منوهًا إلى أن الأئمة تقدموا بمذكرة إلى الوزارة معلنين استيائهم الشديد حول واقعة استخدام المنابر فى التحريض ضد الجيش والشرطة. 

وكانت قوات من الأمن انتشرت بجزيرة الوراق بمحافظة الجيزة منذ أمس، لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة للمبانى المخالفة والمتعدية على أراضي الدولة، الأمر الذى قوبل برفض الأهالي، وأحدث اشتباكات عنيفة بين الطرفين. 

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التحرير

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