غضب بين أهالي كفرالشيخ بسبب انقطاع الكهرباء ..ورئيس الشركة: «مافيش أزمة»

التحرير

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كتب: عمرو الشامي

تسبب انقطاع التيار الكهربى عن مدن وقرى محافظة كفرالشيخ فى إصابة المواطنين بحالة من الاستياء والضيق الشديدين، و ارتباك داخل المنشآت الحكومية كالسجل المدني ومراكز المعلومات ومكاتب البريد.

وكان قد بدأ التيار الكهربائي بالإنقطاع بشكل شبه يومي عن مدينة كفرالشيخ والقرى التابعة لها، وأيضًا مركزي قلين دسوق، وتحولت الطرق الزراعية إلى ظلام دامس.

خديحة السيد، ربة منزل، أكدت أن الكهرباء فى مدينة كفرالشيخ تنقطع بشكل شبه يومي، وذلك على مدار الأيام الأربعة الماضية لمدة ساعتين أو أكثر يوميًا، مما أدى إلى تعطل الأجهزة الكهربائية.

فيما قال محمد زيدان، نجار: إن "الأهالي يخشون على الأجهزة الكهربائية من التلف بسبب عدم ثبات التيار".

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وتابع: "الورش قفلت لأن النور بيشتغل خمس دقايق ويفصل ساعة، على الحال ده من 12 ظهرًا إلى الرابعة عصرًا".

وتساءل مدحت عبدالمقصود، صاحب سوبر ماركت، قائلا: من يعوضنا عن الخسائر التى لحقت بنا بسبب انقطاع التيار الكهربائى معظم ساعات اليوم ونتج عنها فساد السلع داخل الثلاجات وتلف الأجهزة الكهربائية؟ مؤكدًا أن الانقطاع ليس له مواعيد محددة أو مدى معين، وأصبحت مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء حديث الصباح والمساء.

بينما كشف يوسف حلاوة - مهندس، أن أرقام هواتف قطاع كهرباء كفرالشيخ والإدارات الهندسية التابعة له، إضافة إلى رقم الطوارىء مرفوعة من الخدمة، ولا يستطيع أحد التواصل معهم.

من جهة أخرى أرجع المهندس عاصم القطان، رئيس شركة الكهرباء بكفر الشيخ، انقطاع التيار الكهربائي إلى أعمال الصيانة الدورية، والتي من المقرر أن تنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونفي القطان خلال تصريحات خاصة لـ "التحرير"، أن يكون هناك أزمة في الكهرباء بمحافظة كفرالشيخ أو أن تكون حرارة الجو سببًا في ذلك، مشيرا إلى أن الشركة استعدت لفصل الصيف جيدًا.