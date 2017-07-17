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«الوفد»: أحداث الوراق مؤسفة.. وعمق الأزمة فى غياب التنسيق الشعبي

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«الوفد»: أحداث الوراق مؤسفة.. وعمق الأزمة فى غياب التنسيق الشعبي «الوفد»: أحداث الوراق مؤسفة.. وعمق الأزمة فى غياب التنسيق الشعبي

التحرير

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 أعرب الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي بحزب الوفد، عن أسفه تجاه الأحداث التي شهدتها جزيرة الوراق بالجيزة أمس الأحد، والتي اسفرت عن مصرع مواطن و إصابة العشرات من المدنيين و رجال الأمن.

وقال علاء غراب، عضو الهيئة العليا و نائب رئيس الوفد بالجيزة، إن الاحتقان و ترويج الشائعات خلق جو مؤسف اسفر عن تحول عملية إزالة تعديات إلى مواجهة بين الأهالي والأمن في مشهد مؤسف وغير متزن، لافتًا إلى أن الوضع لم يخلو من وجود أطراف غير مسئولة ساهمت بشكل مباشر في تفاقم الأزمة و دفعها الي هذا الحد المؤسف.

بينما قال النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، إن غياب التنسيق مع النواب والقيادات أدى إلى تعقيد المشهد، مشيرًا إلى أنه يعمل على التنسيق ما بين محافظة الجيزة ورئاسة الوزراء من جهة، والعمل على امتصاص غضب الأهالى من خلال عقد لقاءات عاجلة مع كافة الاطراف للإنتهاء إلى حلول مرضية فى هذه الأزمة التى راح ضحيتها شاب في مقتبل عمره و خلفت العديد من الاصابات و الحواجز النفسية السيئة.

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فى حين قال النائب السابق، مصطفى جعفر، القيادي الوفدي ، إن الحزب يقر بحق الدولة في إسترداد ما لها من ممتلكات مع الأخذ في الإعتبار ضرورة تفعيل التواصل الشعبي من خلال نواب الشعب والقيادات الطبيعية في المنطقة من أجل قطع الطريق على مروجي الشائعات و داعمي الفتن.  

 

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التحرير

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