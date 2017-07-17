محكمة القاهرة تقضي بعزل رئيس السكة الحديد لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

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قضت محكمة القاهرة الجديدة الجزئية بمعاقبة مدحت عبدالله محمد شوشة، رئيس مجلس ادارة هيئة السكك الحديدية، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وعزله من وظيفته فى الدعوي التى أقيمت ضده من أحد العاملين بالهيئة يتهمه فيها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وصدر القرار برئاسة المستشار هيثم الصغير،رئيس المحكمة وبحضور وائل زغلول وكيل النيابة وناصر عبدالرازق، سكرتير الجلسة.

وأكد مقيم الدعوى أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت حكمًا قضائيًا لصالحه وغرامة خمسة آلاف جنيه، ولكن رئيس هيئه السكة الحديد امتنع عن تنفيذ هذا الحكم.