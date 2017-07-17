وزير التنمية المحلية يزور أقاربه بـ"المنشاة".. وأهالي يستقبلونه بالمزمار البلدي

سوهاج – عمار عبد الواحد

زار الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، أقاربه في مسقط رأسه بمدينة المنشاة، وجلس مع بعضهم في دوار العائلة، بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين عن المنشاة.

ولاقت زيارة الوزير لدوار عائلته ترحاب وإعجاب أهالي مركز ومدينة المنشاة، واستقبلوه بالطبل البلدي والمزمار، وأعرب الوزير عن سعادته بوجوده وسط أهله وأقاربه.

كان وزبر التنمية المحلية، قد وصل، صباح اليوم الإثنين، لمحافظة سوهاج عبر مطارها الدولي، لتفقد قرية السماكين بمركز المنشاة، والمنطقة الصناعية بغرب جرجا، ومحور "جرجا – دار السلام" المطل على النيل.

ويعقد الوزير اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن والأحياء، من أجل الوقوف على جاهزية المحافظة، لتنفيذ الخطة الاستثمارية وخطة البنك الدولي لتنمية الصعيد.