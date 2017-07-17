عودة معديات جزيرة الوراق للعمل بشكل كامل بعد توقفها لساعات

كتب - سامح غيث:

تصوير- أحمد طرانة:

رصد مراسل مصراوي، عودة العمل بجميع معديات جزيرة الوراق، ظهر الاثنين، في جميع الجهات من الوراق والمؤسسة وكلية الزراعة، بعد وقف المسطحات المائية العمل بها منذ صباح اليوم، وتخصيص مركب للطوارئ فقط.

وأكد اللواء صبري الجمال مساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية في تصريح لـ"مصراوي"، أن جميع المعديات تعمل بكامل طاقتها، وأن الأمن لم يمنع حركة المعديات بأي موقع في النيل.

وشهدت جزيرة الوراق، أمس الأحد، اشتباكات بين قوات الشرطة المكلفة بإزالة التعديات على أراضي الدولة وبين أهالي الجزيرة، الذين رفضوا إخلاء بيوتهم واعترضوا على قرار التنفيذ، ما أدى إلى وقوع حالة وفاة واحدة في صفوف الأهالي، وإصابة العشرات من قوات الشرطة.

ودارت مناوشات خفيفة في جزيرة بين البحرين، قبل أن تتحول إلى عمليات كر وفر بين الشرطة والأهالي، أدت إلى مصرع المواطن "سيد طفشان"، وإصابة العشرات من المواطنين وقوات الشرطة.

بعد ساعات من الكر والفر، قررت وزارة الداخلية تأجيل حملة الإزالة إلى أجلٍ غير مسمى، مؤكدة أن الأهالي قاموا بالتعدي على القوات بإطلاق الأعيرة الخرطوش والحجارة، مما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين والسيطرة على الموقف، فيما شيع أهالي الجزيرة جثمان الشاب القتيل.