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أوقاف الجيزة تنفي استخدام مساجد الوراق في التحريض ضد الشرطة

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مصراوي Masrawy

أوقاف الجيزة تنفي استخدام مساجد الوراق في التحريض ضد الشرطة

12:11 م الإثنين 17 يوليو 2017

أوقاف الجيزة تنفي استخدام مساجد الوراق في التحريض ضد الشرطة

كتب- محمود مصطفى:
نفى الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة، إن جزيرة الوراق التي تتم إزالة التعديات من عليها يقع بها 15 مسجدا، وأن ما حدث، أمس الأحد، هو أن بعض أهالي الجزيرة استخدموا ميكروفون مُثبت على أحد السيارات لتحريض الأهالي ضد قوات الشرطة، واعتقد البعض أن الصوت خرج من المساجد.

ونفى وكيل الأوقاف بالجيزة صحة ما نشرته بعض المواقع بشأن استخدام مساجد الوراق في تحريض الأهالي ضد قوات الشرطة، أثناء إزالتها التعديات على أملاك الدولة أمس الأحد.

وقال عبدالرازق في تصريح لـ"مصراوي" اليوم الثلاثاء، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف استدعى الأئمة العاملين بإدارة الوراق لسؤالهم حول الواقعة، مشيرا إلى أن الأمر محل تحقيق.

وأشار عبدالرزاق إلى أن أئمة إدارة أوقاف الوراق أعربوا عن استيائهم من الشائعات التي أثيرت حولهم، لافتا إلى أنهم وقفوا جميعهم مع قوات الجيش والشرطة.
ولفت إلى أن الأئمة تابعوا جميع المساجد من بعد صلاة الظهر أمس الأحد، ولم يرصدوا أي مخالفات.

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مصراوي Masrawy

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