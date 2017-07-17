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إقبال ضعيف على مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة

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مصراوي Masrawy

إقبال ضعيف على مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة

12:10 م الإثنين 17 يوليو 2017

إقبال ضعيف على مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة

مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة

كتبت- داليا شبل ومادي غيث:

تصوير - نادر نبيل:

شهد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، إقبالًا ضعيفًا من قبل طلاب الثانوية العامة، وذلك باليوم الأول للتسجيل بالمرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

وأتاح مكتب التنسيق الرئيسي للطلاب التسجيل على الموقع الإلكتروني من منازلهم وحاسوباتهم.

وفتح المكتب أبوابه، للإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن تسجيل رغبات إلتحاقهم بالجامعات، وذلك باليوم الأول للتسجيل بالمرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

وقال سيد عطا المشرف العام على التنسيق، إن 10 آلاف طالب وطالبة من المرحلة الأولى سجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى حتى الآن، مشيرًا إلى أن التسجيل بدأ من الساعه الثانيه عشر من صباح اليوم الإثنين.

وأكد "عطا" أن مكاتب التنسيق بالكامل مستعدة تماما لاستقبال طلاب الثانوية العامة، بجانب موقع التنسيق الالكتروني، مشيرا إلى أن متابعة الموقع أول بأول لتفادي أي مشاكل في "السيرفر".

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات اليوم الاثنين، بإجمالي 109 ألف طالب وطالبة، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%. أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.

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