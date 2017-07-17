فتاة توقفت عن استخدام الشامبو 6 سنوات.. وهذه هي النتيجة

كتبت- ميرا ماهر:

العناية بالشعر من مظاهر الاهتمام بالشكل الخارجي، وهناك عدة أسس يجب مراعاتها عند العناية به، والابتعاد عن الكثير من السلوكيات الخاطئة المتعلقة بالعناية بالشعر مثل غسله بشكل يومي، وكثرة استخدام الشامبو.

حيث أن غسل الشعر يومياً باستخدام الشامبو يؤدي إلى تلفه وجفافه. لذلك يجب التقليل من استخدامه حتى يستفيد الشعر من زيوته الطبيعية التي يحتويها.

وهذا فعلا ما قامت به فتاة أمريكية "سارة ثيبوم"، حيث كانت تعاني من شعر دهني، يحتاج للغسل يومياً، ومع كثرة استخدام الشامبو أصبح أكثر تلفاً وسوءاً. بحسب صحيفة " dailymail" البريطانية.

توقفت "سارة" عن استخدام الشامبو نهائياً وبدأت باستخدام الماء فقط. وبعد فترة 6 أسابيع بدأت النتيجة المذهلة تظهر على شعرها.

والآن بعد مرور 6 سنوات، تنصح سارة بوقف استخدام الشامبو الذي يحتوي على العديد من المواد الكيميائية الضارة بالشعر.