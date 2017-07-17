فقدان 34 جنديا كاميرونيا بعد غرق مركبهم

(أ ف ب):

فقد 34 جنديا كاميرونيا من لواء التدخل السريع الاثنين، بعد غرق مركب للجيش قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد.

وكان 37 شخصا، من ضمنهم الطاقم، على متن السفينة التي غرقت أثناء توجهها إلى مدينة باكاسي للتزود بالوقود صباح الأحد، بحسب ما أعلن وزير الدفاع جوزف بيتي اسومو في بيان صحفي.

وقال بيتي اسومو "حتى الآن هناك 34 شخصا في عداد المفقودين. لقد تم إنقاذ ثلاثة جنود ولكن يبدو الآن أن المركب قد غرق".

وأضاف اسومو أن ظروف الغرق لم تتضح بعد إلا أنه أشار إلى أن المياه كانت مضطربة في حينه.

ويُعتبر لواء التدخّل السريع من وحدات النخبة في الجيش الكاميروني. ويعمل عناصره في الصفوف الامامية لمكافحة جماعة بوكو حرام.

وتشن الجماعة، التي تأسست في نيجيريا والمرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية، هجمات في الكاميرون والتشاد والنيجر.

ويشهد أقصى الشمال الكاميروني المحاذي لنيجيريا هجمات بشكل متزايد تنسب الى بوكو حرام بعد اشهر من الهدوء النسبي.

وفجر انتحاريان نفسيهما هذا الشهر في شمال شرق الكاميرون، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا في هجوم نسب الى بوكو حرام.

وغادر حوالى 200 الف كاميروني قراهم في أقصى شمال البلاد هربا من العنف.