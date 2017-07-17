آلاف التايلانديين يطالبون بطرد مخادع أمريكي على الإنترنت

بانكوك (د ب أ)

طالب أكثر من 52 ألف تايلاندي في التماس على الانترنت بطرد مخادع أمريكي، يتابعه أكثر من 2ر3 مليون شخص على موقع "يوتيوب" لمشاركة ملفات الفيديو، من البلاد.

وأثار نيت بارتلينج، 24 عاما، الذي نشر أكثر من 400 مقطع فيديو مخادع (مقلب) على يوتيوب، موجة غضب جديدة في تايلاند الأسبوع الماضي بسبب تحميل فيديو لنفسه وصديقه، وهما يضعان عملات معدنية على خط سكك حديد لاختبار قوة تحمل العملات.

وانتقد الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الشاب بارتلينج بسبب احتمالية تعريض ركاب القطارات للخطر .

وقالت الشرطة التايلاندية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه رغم عدم وقوع حوادث ، إلا أن السلطات التايلاندية اتهمت بارتلينج اليوم الاثنين بالتعدي على ممتلكات السكك الحديدية الحكومية وتخريبها. وتم استدعاء الشاب الأمريكي لتسديد غرامة صغيرة يوم الأربعاء.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها الشاب الذي ينشر مقاطع الفيديو باسم "ماي ميت نيت" الجدل في الدولة الواقعة بمنطقة جنوب شرق آسيا.

ففي أيار/مايو ، قام الشاب بتحميل مقطع فيديو يظهره، وهو يربط بالونات في جسد قطة لمعرفة عدد البالونات اللازمة لحمل الحيوان حتى يطير في الهواء. كما حمَّل الشاب مقطع فيديو يظهر شجارا بين قطتين وعقرب، وهو يهتف للتشجيع.

وأدت مقاطع الفيديو المثيرة للجدل إلى إطلاق التماس على الانترنت وقعه أكثر من 130 ألف للضغط على السلطات لاتهامه بمعاملة الحيوانات بوحشية وهي تهمة لم توجه ضده بعد.