أخبار عاجلة

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

موظفو دائرة الأوقاف يرفضون دخول المسجد الاقصى عبر بوابات إسرائيل الإليكترونية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موظفو دائرة الأوقاف يرفضون دخول المسجد الاقصى عبر بوابات إسرائيل الإليكترونية

12:06 م الإثنين 17 يوليو 2017

موظفو دائرة الأوقاف يرفضون دخول المسجد الاقصى عبر بوابات إسرائيل الإليكترونية

القدس - (د ب أ):
رفض موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية بجميع أقسامها، بما فيهم حراس المسجد الأقصى، الدخول عبر البوابات الإلكترونية لليوم الثاني على التوالي.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام على موقعه الالكتروني اليوم الاثنين أن هذه الخطوة جاءت تعبيرا عن رفضهم لتركيب الاحتلال الاسرائيلي بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، والإمعان في إهانة المصلين والتضييق عليهم، ومحاولة فرض واقع جديد بهدف تحكم الاحتلال فى المصلين.

وفي ذات السياق، تتزايد الدعوات المقدسية إلى جميع المواطنين للاعتصام أمام بوابات المسجد الأقصى لرفض ما تقوم به القوات الاسرائيلية من وضع بوابات إلكترونية لعبور المصلين من خلالها.

من جانب آخر، سلمت قوات إسرائيلية ثلاثة من حراس المسجد الأقصى صباح اليوم قرارات بمنع الدخول للمسجد حتى إشعار آخر، حسبما أفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالأوقاف.

وكانت إسرائيل أغلقت المسجد الأقصى بصورة كاملة عقب اشتباك مسلح وقع الجمعة الماضية داخل ساحات المسجد، وأسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، و شرطيين إسرائيليين وإصابة آخر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مستوطنون يقتحمون الأقصى بعد استمرار الرفض الفلسطيني للدخول عبر البوابات

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • العرب اليوم: وساطة فرنسية في الأزمة الخليجية وتطورات "المسجد الأقصى"

    أخبار

  • نتنياهو: لن يتم إزالة البوابات الإلكترونية بالمسجد الأقصى

    أخبار

إعلان

da0553e346.jpg
9ad87ff5e9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية