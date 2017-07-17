موظفو دائرة الأوقاف يرفضون دخول المسجد الاقصى عبر بوابات إسرائيل الإليكترونية

القدس - (د ب أ):

رفض موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية بجميع أقسامها، بما فيهم حراس المسجد الأقصى، الدخول عبر البوابات الإلكترونية لليوم الثاني على التوالي.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام على موقعه الالكتروني اليوم الاثنين أن هذه الخطوة جاءت تعبيرا عن رفضهم لتركيب الاحتلال الاسرائيلي بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، والإمعان في إهانة المصلين والتضييق عليهم، ومحاولة فرض واقع جديد بهدف تحكم الاحتلال فى المصلين.

وفي ذات السياق، تتزايد الدعوات المقدسية إلى جميع المواطنين للاعتصام أمام بوابات المسجد الأقصى لرفض ما تقوم به القوات الاسرائيلية من وضع بوابات إلكترونية لعبور المصلين من خلالها.

من جانب آخر، سلمت قوات إسرائيلية ثلاثة من حراس المسجد الأقصى صباح اليوم قرارات بمنع الدخول للمسجد حتى إشعار آخر، حسبما أفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالأوقاف.

وكانت إسرائيل أغلقت المسجد الأقصى بصورة كاملة عقب اشتباك مسلح وقع الجمعة الماضية داخل ساحات المسجد، وأسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، و شرطيين إسرائيليين وإصابة آخر.