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مقتل 3 من قوات حرس الحدود الباكستانية في هجوم انتحاري

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مصراوي Masrawy

مقتل 3 من قوات حرس الحدود الباكستانية في هجوم انتحاري

11:59 ص الإثنين 17 يوليو 2017

مقتل 3 من قوات حرس الحدود الباكستانية في هجوم انتحاري

إسلام آباد - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل ثلاثة من أفراد قوات حرس الحدود، في هجوم انتحاري وقع بمنطقة حياة آباد في بيشاور، صباح اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "دون" الاخبارية الباكستانية عن عمران مالك، المسؤول البارز في شرطة بيشاور، أن تسعة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الامن، أصيبوا في الانفجار الذي وقع بالقرب من باج ناران تشوك في حياة آباد.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية المحظورة مسؤوليتها عن الهجوم، في بيان أرسله المتحدث باسمها إلى وسائل الاعلام.

ووفقا لما ذكره مالك، فإن الانتحاري الذى كان يستقل دراجة نارية، استهدف قافلة حرس الحدود أثناء توجهها من معسكرها في حياة آباد إلى مقرها في قيلا بالا هيزار، بحسب "دون".

وقال مسؤول شرطي آخر، يدعى ساجاد خان، إن الانتحاري استخدم ما يتراوح بين 10 و12 كيلوجرام من المواد الناسفة، بحسب الصحيفة.

وقد لقي اثنان من أفراد الامن، حتفهما على الفور، فيما توفي مسؤول آخر من قوات حرس الحدود في المستشفى متأثرا بجراحه.

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