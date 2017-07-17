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مجلس النواب ينظم رحلات حج لأعضائه تبدأ بـ99 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب ينظم رحلات حج لأعضائه تبدأ بـ99 ألف جنيه

11:43 ص الإثنين 17 يوليو 2017

مجلس النواب ينظم رحلات حج لأعضائه تبدأ بـ99 ألف جنيه

كتب- أحمد علي: 

أعلن مجلس إدارة صندوق خدمات أعضاء مجلس النواب برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، عن تنظيم رحلة لأداء فريضة الحج للنواب وأسرهم من الدرجة الأولى.

وتضمن الإعلان، أن تكون الإقامة بالمدينة المنورة بفندق دار الإيمان، وبمكة المكرمة بفندق موفنبيك هاجر، وأن تكون قيمة الاشتراك بخلاف تذكرة الطيران كالتالى، غرفة ثنائية 117 ألف جنيه، وغرفة ثلاثية 103 ألف جنيه، وغرفة رباعية 99 ألف جنيه.

وأضاف الصندوق فى إعلانه، أنه فى حالة توفر فائض فى تأشيرات بعثة المجلس ستكون بالأسعار التالية، على أن تكون الإقامة بنفس الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية ، إلا أن قيمة الاشتراك بخلاف تذكرة الطيران للغرفة الثنائية 118500 جنيه، وللغرفة الثلاثية 104500 ألف جنيه، وللغرفة الرباعية 100500جنيه.

وطالب الصندوق من الأعضاء بسرعة تسديد قيمة الاشتراك وتسليم جواز السفر سارى لمدة سنة على الأقل وعدد 12 صورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومى، وكذلك تقديم شهادة صحية وفيش وتشبيه موجه لأداء فريضة الحج، وتصريح السفر لمن هو فى سن التجنيد، إلى المشرف المالى على الصندوق فى موعد أقصاه الثلاثاء المقبل الموافق 1/8/2017.​

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