محافظ القاهرة ووزراء الآثار والثقافة والتنمية المحلية يتفقدون شارع الألفي وسراي الأزبكية

كتبت- ندى الخولي:

تفقد خالد العناني، وزير الآثار، وحلمي النمنم، وزير الثقافة، وهشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وعاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أعمال رفع كفاءة شارع الألفي وإعادة صيانته ليستعيد مكانته كأحد أهم الشوارع المخصصة للمشاة بوسط المدينة خاصة وأنه يعتبر من الشوارع ذات الإقبال الكثيف من المواطنين المترددين علىمنطقة وسط المدينة.

وأشار المحافظ، إلى أن شارع الألفي يمثل أول تجربة لقيام اتحاد شاغلين بتمويل إعادة تطوير شارع وتحمل مسئولية استمرار صيانته.

وأكد المحافظ، على أن المحافظة تعول على تشكيل مجالس اتحاد شاغلين لكل منطقة أو مربع سكني ليشارك الأجهزة التنفيذية في الارتقاء بالمنطقة التابعة له ورفع كفاءتها والمحافظة على ما يتم من أعمال لمنع إهدار المال العام.

ولفت المحافظ، إلى أنه بالتنسيق مع اتحاد شاغلي الشارع، تم تحديد أماكن مخصصة للمحلات وفصلها عن الأماكن المخصصة لحركة المشاة من خلال نشر أحواض زهور ومقاعد لجلوس المواطنين للاستراحة عليها تم تصميمها بمعرفة استشاري بالتنسيق الحضاري، وجاري إعادة صيانة وتنظيف واجهات العمارات التي تم تطويرها وطلائها من قبل للحفاظ عليها وإعادة رونقها.

وشدد المحافظ، على ضرورة التزام المحلات بوضع سلال القمامة أمامها وتركيب كاميرات المراقبة، مشيرًا إلى أنه تم إقامة كشكين للأمن في الشارع لمتابعة الحالة الأمنية به.

وتفقد المحافظ والوزراء، سير الأعمال بشارع سراي الأزبكية وأعمال تطوير عدد من العمارات ذات الطابع المعماري المتميز به.

رافق المحافظ في جولته، اللواء محمد الشيخ السكرتير العام، وحافظ السعيد رئيس هيئة النظافة، ورئيس حي الازبكية، وأعضاء اللجنة العليا للحفاظ علي التراث ومسئولي مشروع تطوير القاهرة الخديوية بالمحافظة وعدد من ممثلي اتحاد الشاغلين بالألفي.