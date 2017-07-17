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مقتل 4 وفقدان 3 بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال

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مصراوي Masrawy

مقتل 4 وفقدان 3 بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال

11:57 ص الإثنين 17 يوليو 2017

مقتل 4 وفقدان 3 بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال

ارشيفية

كاتمندو - (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم، الاثنين، إن ما لايقل عن أربعة أشخاص قتلوا وفقد ثلاثة أخرون بعدما أدت الأمطار الموسمية الغزيرة لوقوع انهيارات أرضية وفيضانات في أنحاء نيبال.

وقال كومود دهونجيل، أحد رجال الشرطة إن سيدة، 75 عاما، ورجل، 45 عاما، لقيا حتفهما أمس الأحد عندما اجتاح نهر منزلهما في قرية شاتيوان في شمال شرق نيبال.

وأضاف " مياه الفيضانات جرفت سيدة ، 55 عاما، ورجل، 45 عاما، وابنته، 13 عاما".

وأوضح أن تسعة مصابين يتلقون العلاج في مستشفى في العاصمة كاتمندو.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رجلا، 29 عاما، لقى حتفه عقب أن جرفه نهر ثائر في جنوب شرق نيبال أمس الأحد.

وفي واقعة منفصلة، سقطت فتاة ، 10 أعوام، كانت تلعب مع أحد أقاربها في مياه المجاري وجرفها نهر ثائر. وقد توفيت بعد ساعات في المستشفى أمس الأول السبت.

ودفعت هذه الحوادث لإصدار تعليمات للسلطات برفع معايير السلامة على الطرق قيد الانشاء في كاتمندو.

وتتسبب الأمطار الموسمية في نيبال، التي تستمر من يوليو إلى سبتمبر، في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات سنويا، مما يسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

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