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الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعقدان جولة مفاوضات ثانية بشأن الخروج

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مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعقدان جولة مفاوضات ثانية بشأن الخروج

11:49 ص الإثنين 17 يوليو 2017

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعقدان جولة مفاوضات ثانية بشأن الخروج

بروكسل - (د ب أ):

يبدأ مسؤولون من المفوضية الأوروبية وبريطانيا جولة مباحثات رسمية بعد ظهر اليوم الاثنين في بروكسل للمرة الثانية حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 .

يشار إلى أن بريطانيا، التي انضمت للاتحاد الأوروبي عام 1973، هي أول عضو على الإطلاق يغادر التكتل، وذلك بناء على استفتاء أجرته العام الماضي.

ويسعى الطرفان إلى التوصل إلى اتفاق حول حقوق المواطنين، والحدود مع أيرلندا الشمالية، والالتزامات المالية لبريطانيا المترتبة على عضويتها، قبل التطرق إلى التفاوض بشأن العلاقة التجارية في المستقبل.

وقال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، قبيل الاجتماع :"نحتاج الى بحث ومقارنة وضعينا من أجل تحقيق تقدم جيد".

كما قال المفاوض البريطاني ديفيد ديفيس :"إننا بصدد الدخول إلى جوهر المسألة".

ومن المقرر اختتام المحادثات يوم الخميس المقبل.

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