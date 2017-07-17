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تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

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تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

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شهدت الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه، وسجل بالبنك المركزي نحو 17.88 جنيه للشراء، ونحو 17.98 جنيه للبيع.
وسجل الدولار ببنك القاهرة نحو 17.86 للشراء ونحو 17. 95 جنيه للبيع، وبنك نحو 17.85 جنيه للشراء ونحو 17.94 جنيه للبيع، والبنك الأهلى المصرى نحو 17.82 جنيه للشراء، ونحو 17.95 جنيه للبيع، والمصرف المتحد نحو 17.85 جنيه للشراء، ونحو 17.95 جنيه للبيع. بينما سجل سعر صرف الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامى نحو 17.93 جنيه للشراء، ونحو 18.02 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى نحو 17.9 جنبه للشراء، و18.00 جنيه للبيع، وبنك مصر إيران وبنك عودة والبنك الكويتى المصرى نحو 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.

بينما سجلت باقى العملات الأجنبية اليوم تحركًا طفيفًا ما بين ارتفاع وانخفاض ليسجل متوسط سعر اليورو -وفقا للبنك المركزى- نحو 20.35 جنيه للشراء، و20.49 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى نحو 23.12 جنيه للشراء، ونحو 23.25 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.50 جنيه للشراء، ونحو 18.605 جنيه للبيع، والـ100 ين يابانى نحو 15.79 جنيه للشراء ونحو 15.88 جنيه للبيع، واليوان الصينى نحو 2.63 جنيه للشراء، و2.65 جنيه للبيع.

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وعن أسعار العملات العربية، سجل متوسط سعر الريال السعودى وفقا للبنك المركزى نحو 4.77 جنيه للشراء، ونحو 4.79 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل نحو 58.95 جنيه للشراء، ونحو 59.30 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.87 جنيه للشراء، ونحو 4.89 جنيه للبيع.

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