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فتح باب التظلمات لطلبة الثانوية الأزهرية إلكترونيًا

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فتح باب التظلمات لطلبة الثانوية الأزهرية إلكترونيًا فتح باب التظلمات لطلبة الثانوية الأزهرية إلكترونيًا

التحرير

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قال صالح عباس، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، أن الطعون على نتائج الامتحانات ستفتح ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 17 يوليو وحتى 16 أغسطس، وللطالب الحق فى تقديم الطعن على أي مادة بمعدل رسوم 100 جنيه عن كل مادة، شريطة أن لا تكون هذه المواد حصل على الدرجة النهائية بها أو سبق أن رسب فيها، كما لن يتم تقييد الطالب بعدد مواد للطعن عليها.

وأوضح عباس لـ"التحرير"، أنه تم افتتاح معامل حاسب ألي كاملة للطعون في محافظات: أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء ومطروح، حيث يمكن للطلاب في هذه المحافظات النائية التقدم بالطعون ومراجعة أوراقهم في محافظاتهم دون الحاجة إلى القدوم للقاهرة".

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وأشار إلى أنه يتعين على الطالب التوجه إلى المنطقة الأزهرية الأقرب له؛ ولا يشترط تقديم الطعن بالمنطقة التابع لها الطالب، كما يتعين التوقيع على كل مادة من قبل الطالب، منوهاً إلى أنه يحظر على الطالب اصطحاب أى مرافق أثناء تصحيح ورق الإجابة إلا الطالب الكفيف".

 

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التحرير

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