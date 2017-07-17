عودة التيار الكهربائي لطنطا وشبين.. واستمرار الانقطاع بالسويس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن مركز التحكم القومى للكهرباء، أنه تم عودة التغذية الكهربائية تدريجياً لجميع المناطق المفصولة بطنطا ومركز تلا ومركز شبين، فجر اليوم الإثنين، وذلك بعد مجهودات متواصلة لإعادة التيار الكهربائى بالكامل وعودة الدائرة 2 وتغذية الاحمال المفصوله.

ووقع انقطاع للتيار الكهربائي في تمام الساعة الـ 10.35 مساء أمس الأحد، عن بعض مناطق وقرى متفرقة فى طنطا ومركز تلا ومركز شبين، جراء خروج الدائرة 2 طنطا / جنوب طنطا جهد 66 ك.ف، والتي نتج عنها انقطاع التغذية لـ 53 ميجاوات عن بعض المناطق وتم توفير تغذية بديلة 10 م.و.

شاهد أيضا

كما حدث، فصل للمحول رقم 4 جهد 11/66 ك.ف خرج عن الخدمة، جراء الوقايه التفاضلية وذلك بمحطة محولات السويس 2 وصاحب ذلك انقطاع التغذيه 33 م.و عن بعض الأحياء بمدينة السويس، بينما لا تزال الأعمال مستمرة عن لإصلاح أعطال محطة محولات السويس.