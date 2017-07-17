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وزير البترول: مشروعات غاز جديدة تزيد إنتاج مصر 100% في 2020

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وزير البترول: مشروعات غاز جديدة تزيد إنتاج مصر 100% في 2020 وزير البترول: مشروعات غاز جديدة تزيد إنتاج مصر 100% في 2020

التحرير

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، إن مشروعات الغاز الطبيعي الجديدة في ستزيد الإنتاج بنسبة 50 % في 2018 و100% في 2020.

أضاف الملا، خلال بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن حقول ظُهر وشمال الإسكندرية ونورس من أهم المشروعات التي ستؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مؤكدًا أنها ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى بنهاية 2018.

وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 من 4.4 مليار قدم مكعبة في 2016 مع بدء الإنتاج من المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة بي.بي.

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كانت إيني الإيطالية اكتشفت الحقل ظُهر في 2015 - وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب، بينما استكملت الشركة الإيطالية إجراءات نيل الموافقة على تطويره في فبراير شباط ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام الحالي.

وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات الجديدة، ما قلّص الطلب على الغاز المستورد الأعلى.

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التحرير

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