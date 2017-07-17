عميد هندسة القاهرة: تسجيل الرغبات مجانًا بمعامل الكلية طوال أيام التنسيق

كتبت- نانيس البيلي:

قال الدكتور سيد تاج الدين عميد هندسة القاهرة ومستشار رئيس جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، إن هناك ساعة كاملة متاحة أمام الطالب لتسجيل رغباته في معامل تنسيق كلية الهندسة، لافتًا إلى أن الخدمة تقدمها الكلية مجانًا.

وأضاف تاج الدين في تصريح لمصراوي، أنه يمكن للطالب الانصراف والعودة للتسجيل مرة أخرى في نفس اليوم وعلى مدار الـ5 أيام المتاحة لطلاب المرحلة الأولى من الناجحين في امتحانات الثانوية "الدور الأول" لإعادة ترتيب رغباته.

وأوضح أن المشرفين يرافقون الطلاب أثناء تسجيل الرغبات.

وأشار إلى أن رئيس جامعة القاهرة أصدر توجيهات لجميع معامل التنسيق الـ 15 بالجامعة، بإتاحة تسجيل الرغبات كخدمة مجانية أمام جميع الطلاب، وأنه يمكن أن يقوم بالتسجيل الطالب أو ولي أمره.

وأكد أن معامل الكلية تخدم أي طالب سواء من داخل القاهرة أو القادمين من الأقاليم بشرط أن يكون معه استمارة بيان نجاحه.

وفتحت معامل التنسيق بكلية الهندسة جامعة القاهرة أبوابها، في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، أمام طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" لتسجيل رغباتهم.

وانطلقت المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات اليوم الاثنين، بإجمالي 109 ألف طالب وطالبة، وتستمر لمدة 5 أيام حتى الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو.

وجاء الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى، لشعبة علمي علوم، 390 درجة بواقع 95.1 %، أما الشعبة الهندسية، فجاءت 374 درجة بواقع 91.2%، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية، 326 درجة بواقع 79.5%.