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توزيع الشريحة الأولى من المساعدات الإنسانية المصرية في جنوب السودان

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مصراوي Masrawy

توزيع الشريحة الأولى من المساعدات الإنسانية المصرية في جنوب السودان

11:25 ص الإثنين 17 يوليو 2017

توزيع الشريحة الأولى من المساعدات الإنسانية المصرية في جنوب السودان

ارشيفية

جوبا – (أ ش أ):

صرح محمود بيومي القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة المصرية في جوبا اليوم الاثنين بأن السفارة قامت بتوزيع الشريحة الأولى من المساعدات الغذائية الإنسانية التي حملها الجسر الجوي المصري الإنساني إلى جنوب السودان، بالتعاون مع وزارتي الصحة والشئون الإنسانية الجنوب سودانيتين.

شارك في فعاليات تسليم المساعدات العميد أ.ح محمد سلامة ملحق الدفاع بالسفارة، بينما حضر نيابة عن حكومة جنوب السودان كل من وزير الصحة رياك جاي كوك، ووزير الشئون الإنسانية وإدارة الكوارث حسين مار نيوت، ووزير الصحة في حكومة ولاية جوبيك، ورئيس مفوضية الإغاثة وإعادة التأهيل.

وقال القائم بالأعمال بالإنابة إن السفارة قامت بتوزيع المساعدات الممثلة في مساعدات غذائية وألبان أطفال مجففة في كل من مستشفى جوبا التعليمي ومستشفى الصباح للأطفال، بالإضافة لسجن جوبا المركزي، مشيرا إلى أن توزيع المساعدات شهد احتفاء كبيرا من العاملين والمرضى في المستشفيين، ونزلاء السجن المركزي، وسط تغطية إعلامية مكثفة.

وأوضح أن هذه المساعدات تأتي بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح ، في إطار الجسر الجوي الذي يتكون من عشر طائرات من طراز (C-130) محملة بالمساعدات الغذائية والدوائية وألبان الأطفال المجففة، ويشارك في الجسر الجوي عدد من الجهات المصرية تشمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة ووزارة التضامن الإجتماعي والهلال الأحمر المصري. وأضاف إن هذه المساعدات تأتي تعبيرا عن التزام بمساعدة جنوب السودان في كافة المجالات، ودليلا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، وجه وزير الصحة الجنوب سوداني رياك جاي كوك الشكر للحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم المساعدات التي تأتي استجابة لنداء الرئيس سيلفا كير لمساعدة جنوب السودان في مواجهة المجاعة، معتبرا أن مصر ساندت جنوب السودان في كافة مراحل تاريخها الحديث. كما أشاد وزير الشئون الإنسانية حسين مار نيوت بالدعم المصري المتواصل لجنوب السودان، مثمنا الدور المصري في الوقوف بجانب جنوب السودان خاصة في المجال التعليمي، متمنيا لمصر المزيد من التقدم والرقي.

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